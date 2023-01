En pleine tourmente, Laporte reçoit un soutien de poids

La rédaction

C'est la descente aux enfers pour Bernard Laporte. L'ex-sélectionneur du XV de France entre 1999 et 2007 a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation en décembre 2022, comme le trafic d'influence et a été placé en garde en vue début janvier pour blanchiment de fraude fiscal aggravée. Après avoir démissionné de la présidence de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte a reçu un soutien de poids, celui de Mourad Boudjellal.

Les deux hommes s'étaient côtoyés entre 2011 et 2016, alors que Bernard Laporte était l'entraîneur du RC Toulon, détenu par Mourad Boudjellal. Ensemble, ils ont remporté 3 Coupes d'Europe (2013, 2014 et 2015) et un Bouclier de Brennus en 2014. Et l'ancien président du RC Toulon a tenu à soutenir son ancien entraîneur.

«Tout le monde a oublié ce que Bernard Laporte a fait pour le rugby»

Dans les colonnes de Ouest France , Mourad Boudjellal a fustigé la réaction de certains proches de Bernard Laporte. Pour lui, ces gens-là retournent leur veste tout en oubliant le bien que Bernard Laporte a fait pour le rugby : « Il y a des opportunistes qui pensent que Bernard Laporte est en situation de faiblesse. Aujourd’hui, tout le monde a oublié ce que Bernard Laporte a fait pour le rugby. Si les stades sont pleins, c’est grâce à lui. Tout ce travail qui a été fait, les mecs l’ont oublié. Il y a ceux qui font et il y a les héritiers. Désormais, on va avoir des héritiers qui se disputent pour ce que Bernard Laporte a laissé. »

«Soit il m’a menti, soit on l’accuse à tort»