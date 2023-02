Italie - France : Il y a 10 ans, l’Italie faisait chuter le XV de France…

La rédaction

Adversaire des Bleus demain pour le premier match du Tournoi des 6 Nations 2023, l’Italie n’est plus une équipe à prendre à la légère. La Nazionale a déjà battu le XV de France à trois reprises. Dernière victoire des Italiens face aux Bleus, il y a 10 ans. En 2013, la France de Saint-André s’écroule à Rome et termine lanterne rouge du Tournoi.

Pour le rugby français, revenir dix ans en arrière permet de mieux juger le chemin accompli et les progrès effectués par l’équipe de France depuis 2013. Car avant de tutoyer les sommets et reconquérir un Grand Chelem en 2022, le XV de France a aussi connu des années galères. En témoigne ce Tournoi 2013 durant lequel les Bleus terminent dernier à égalité de point avec l’Irlande, après seulement une seule victoire contre l’Ecosse et un match nul en Irlande. Le reste, c’est un calvaire vécu par les joueurs de Philippe Saint-André, alors sélectionneur de cette équipe de France moribonde.

Victoire logique des Italiens 23-18

A commencer par le premier match du Tournoi et ce déplacement à Rome pour affronter l’Italie du Français Jacques Brunel. Déjà deux ans auparavant, le XV de France de Marc Liévremont avait subi une première défaite historique en Italie, au stade Flaminio. Deux ans plus tard, le match se joue cette fois au stade Olimpico de Rome. Comme un symbole, dès le coup d’envoi, Frédéric Michalak envoie le ballon directement en touche. Les Bleus ratent leur entame. La suite n’est guère meilleure. Les coéquipiers de Thierry Dusautoir bafouent leur rugby, ne maîtrisent pas les débats et se font logiquement débordé par un Sergio Parisse increvable et par le festival au pied de Luciano Orquera. Les Bleus semblent désarmés. Et l’essai en force de Louis Picamoles n’y change rien. Le XV de France sombre à Rome.

Le début du calvaire de Saint-André