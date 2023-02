XV de France : Deux surprises signées Galthié pour lancer le 6 Nations

Axel Cornic

Le Tournoi des 6 Nations va commencer ce dimanche pour le XV de France, avec le premier des trois déplacement qui l’attendent cette année. Ce sera à Rome pour y affronter l’Italie, une équipe qui connaît un sursaut depuis un an et que certains voient poser des problèmes aux Bleus. Ainsi, Fabien Galthié a livré sa première composition d’équipe du Tournoi… et on y retrouve quelques surprises.

Le compte à rebours est presque terminé. Alors que l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles vont débuter ce samedi, il faudra attendre dimanche pour assister à l’entrée en lice du XV de France. Tenants du titre les hommes de Fabien Galthié se rendront à Rome pour y affronter la Squadra Azzurra d’Ange Capuozzo.

Devant, pas de grande nouveauté

On connaît l’équipe qui va disputer ce premier match du Tournoi des 6 Nations ! Devant, les huit titulaires sont des habitués avec notamment la première ligne formée par Cyril Baille, Julien Marchand et Uini Atonio. Juste derrière on retrouve le longiligne Thibaud Flament qui profite du forfait de Cameron Woki, aux côtés de Paul Willemse, avec une troisième-ligne qui semble désormais indéboulonnable où l’on retrouve Anthony Jelonch, Grégory Alldritt et Charles Ollivon.

Grande première pour Dumortier, Le Garrec sur le banc

Avec les blessures de Jonathan Danty et de Gabin Villière, des places étaient à prendre derrière et cela va profiter à Ethan Dumortier. La pépite du LOU va fêter sa première sélection face à l’Italie, puisque Yoram Moefana a glissé au centre avec Gaël Fickou. Il n’est pas le seul novice dans le groupe, puisqu’on peut également retrouver Nolan Le Garrec. Avec la blessure de Maxime Lucu, le numéro 9 du Racing 92 semble avoir remporté la bataille pour le rôle de doublure d’Antoine Dupont. Déjà appelé par Galthié, il n’a jamais jouer et pourrait donc également connaître sa première sélection à Rome.