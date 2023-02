XV de France : Malgré un bilan incroyable, Galthié reste numéro 2

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir marqué l’histoire du XV de France en tant que joueur, Fabien Galthié continue sa belle épopée en Bleu dans le rôle de sélectionneur. Vainqueur du Tournoi des 6 Nations, avec un Grand Chelem à la clé l’année dernière, il reste néanmoins encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver sur les talons du patron. Un dénommé Bernard Laporte, vainqueur du Tournoi à 4 reprises.

Après avoir entraîné le Stade français, Montpellier et Toulon, Fabien Galthié a débarqué en Equipe de France à partir de 2019, où il a occupé le rôle d’adjoint avant de prendre la place de Jacques Brunel. Prenant la suite avec un beau succès, il confirme le potentiel du XV de France et est actuellement au sommet. A l’approche du Tournoi des 6 Nations, qu’il a remporté l’année dernière, il pourrait écrire l’histoire dans les prochaines semaines avant de pourquoi pas tirer sa révérence avec le trophée mondial à la fin de l’année.

Et si Fabien Galthié avait plusieurs XV de France… https://t.co/VpD9qv9ijo pic.twitter.com/CxUNLpEfkk — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Galthié, un succès fou ?

Alors qu’il devrait quitter son poste à la fin de l’année 2023, Fabien Galthié a l’occasion de marquer à jamais les esprits dans l’histoire du rugby français, voire du sport français. En effet, sous son impulsion, la France domine les débats depuis quelques temps maintenant et reste sur 13 succès consécutifs, la plus grande série de victoires dans son histoire. Favoris pour le Tournoi, les Bleus auront l’occasion d’égaler les 18 victoires d’affilée, le record mondial qui appartient à la Nouvelle-Zélande et à l’Angleterre. Ce serait donc synonyme de nouveau Grand Chelem, une performance inédite depuis la formule avec six équipes, avant de se plonger vers l’objectif principal : la Coupe du monde à domicile. Si Galthié parvient à mener ses hommes jusqu’au titre, on pourra alors rediscuter de sa position dans la hiérarchie.

Bernard Laporte, figure indétrônable ?

Sélectionneur du XV de France entre 1999 et 2007, Bernard Laporte a largement marqué l’histoire au cours de son passage sur le banc. La France, demi-finaliste du Mondial en 2003 et en 2007, a gagné quatre fois le Tournoi des 6 Nations pendant cette période, ce qui fait de Laporte le sélectionneur le plus couronné de succès. Avec deux Grands Chelems, les Bleus ont certainement connu la meilleure période de leur histoire sous l’ère Laporte mais cette époque-là peut être menacée par la belle réussite de Fabien Galthié à la tête du XV de France. Une chose est sûre, l’année 2023 devrait nous aiguiller.