6 Nations : Antoine Dupont prépare un tournoi historique

Le Tournoi des 6 Nations débute ce dimanche pour le XV de France avec un déplacement à Rome pour y affronter l'Italie. Le tenant du titre devra faire face à une cascade de blessures comme celle récente de Gabin Villière, cumulée aux forfaits de Jonathan Danty, Peato Mauvaka et Cameron Woki. Dans l'ombre, un joueur du XV de France pourrait marquer l'histoire du rugby s'il remporte à nouveau le titre de meilleur du tournoi, Antoine Dupont. Il pourrait même la marquer doublement.

Les hégémonies sont rares en rugby. Loin des quatre Ballon d'Or d'affilés de Lionel Messi, les joueurs de rugby parviennent rarement à obtenir de prestigieux titres consécutifs. Pourtant, Antoine Dupont a la possibilité de renverser tout ça. Meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations en 2020 et 2022, il pourrait, en cas de bon parcours de la France, empocher un deuxième titre d'affilée.

Deux titres consécutifs, il rejoint deux légendes du rugby

Et même en cas de mauvais parcours il pourrait l'obtenir. En 2011, l'Italien Andrea Masi obtient ce titre alors que l'Italie a terminé dernière du tournoi. Par le passé, depuis la mise en place de ce trophée en 2004, seulement deux joueurs ont réussi à conserver ce titre.



Brian O'Driscoll



En 2006 et 2007, l'Irlandais Brian O'Driscoll a été sacré meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Lors de ces deux années, l'Irlande finit deuxième du tournoi derrière la France. Mais elle remporte la Triple Couronne, titre honorifique décerné lorsque l'une des équipes britanniques (Pays de Galles, Angleterre, Irlande, Ecosse) remporte tous ces matchs face aux autres.



Stuart Hogg



En 2016 et 2017, c'est l'Ecossais Stuart Hogg qui remporte deux fois de suite le titre de meilleur joueur du tournoi. L'arrière des Glasgow Warriors a fait partie des joueurs ayant marqué le plus de pénalités en 2017 (3). A chaque fois, son équipe a terminé 4ème du Tournoi des 6 Nations.



Antoine Dupont



Il n'a certes pas remporté deux titres consécutifs, mais Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations deux fois, en 2020 et 2022. Ces trois joueurs sont les seuls de l'histoire du tournoi a avoir remporté plus d'une fois le titre de meilleur joueur. Le meilleur joueur du monde en 2021 sait ce qu'il lui reste à faire pour marquer l'histoire de son sport encore un peu plus.

Trois titres, il dépoussière un record vieux de 14 ans

L'Irlandais Brian O'Driscoll est le seul joueur de l'histoire du rugby à avoir remporté la couronne de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations trois fois. Après ses deux titres d'affilés, il en a remporté un dernier en 2009. Antoine Dupont pourrait donc marquer doublement l'histoire du rugby en cas de nouveau titre : celui de rejoindre O'Driscoll et Hogg avec deux titres consécutifs et celui de rejoindre l'Irlandais avec une troisième consécration consécutive.