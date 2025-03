OM - Zidane : Le gros coup tenté par le RC Lens !

La rédaction

Après avoir vendu Brice Samba, le RC Lens s'est cherché un nouveau gardien. Les Sang et Or pensaient avoir trouvé celui qu'ils voulaient avec Pau Lopez, mais l'arrivée du gardien qui appartenait alors à l'OM a capoté. De quoi pousser avec la direction lensoise vers... Luca Zidane ?

Luca Zidane souhaite revenir en France. Le portier s’est notamment confié sur son futur dans un entretien pour le journal L’Équipe :

«Maintenant, à 26 ans, j'arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n'ai pas loin de 150 matchs en D2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin. Je veux m'installer et être performant en L1.»

«J’ai eu des opportunités en Ligue 1»

Le fils de Zinédine Zidane révèle qu’il a déjà eu des contacts en Ligue 1 mais qu’il souhaite une place de titulaire. «J’ai déjà eu des opportunités en Ligue 1. J'en ai eu, mais comme numéro 2 », déclare Luca Zidane, alors que le quotidien sportif précise que Montpellier s'était renseigné au même titre que Lens en janvier.

Le mercato du RC Lens

Le RC Lens a tenté de réaliser un gros coup cet hiver. Les Sang et Or étaient en passe de signer l’ancien gardien de l’OM, Pau Lopez, un dossier qui n’a finalement rien donné. Le plan des dirigeants lensois était donc d’avoir l'Espagnol en première option. Ça n'a pas été possible. De quoi donc les pousser vers Luca Zidane ?