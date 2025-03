Médias : Pierre Ménès snobe Canal+ !

Arnaud De Kanel

Ces derniers jours, Pierre Ménès a confirmé qu'il n'était plus sollicité par les médias depuis la documentaire de Marie Portolano. Vendredi soir, alors que se tenait la 50ème cérémonie des Césars, l'ancien consultant star n'était pas devant Canal+, son ancienne chaine. Et à en croire sa déclaration, il ne regrette pas.

Grosse surprise aux Césars ! Alors que l'on pouvait s'attendre à une razzia des films les plus vus de l'année comme Le Comte de Monte Cristo, l'Amour ouf ou encore Un petit truc en plus, le jury de la 50ème cérémonie les a snobé. Pierre Ménès a partagé son profond désaccord avec ces décisions, avouant qu'il n'avait même pas allumé Canal+ pour regarder la cérémonie.

«Un immense problème»

« J’ai pas regardé une seconde des Césars mais quand je vois que les 3 grands succès de l’année Monte Cristo L’amour ouf et un p’tit truc en plus ont été snobés je me dis qu’il y a un immense problème », a déploré Pierre Ménès sur son compte X.

Emilia Pérez récompensé

Les Césars ont donc sacré Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard a remporté le César du meilleur film. Une distinction qui ne manque pas de faire réagir, alors que le Comte de Monte Cristo était donné favori.