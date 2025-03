Daniel Riolo : Le surnom qu’il a eu du mal à accepter !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grâce à ses victoires sur le Real Madrid et l'Atlético, Bruno Génésio a gagné le surnom de « Pep Génésio ». Un patronyme utilisé pour la première fois par Daniel Riolo et que le coach du LOSC a appris à apprécier, avec le temps. Avant d'aller chercher d'autres exploits en Ligue des champions, le technicien est revenu sur sa réputation de couper de têtes.

Pour sa première campagne européenne à la tête du LOSC, Bruno Génésio a fait mieux que résister. Malgré un calendrier compliqué, le club français est parvenu à figurer parmi les huit qualifiés directement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Il doit cette place, notamment, à deux victoires de prestige, face au Real Madrid de Carlo Ancelotti, puis à l’Atlético de Diego Simeone. Un nul face à la Juventus est également à mettre en avant au moment de commenter la saison européenne du LOSC, qui a désormais rendez-vous avec le Borussia Dortmund mardi soir.

Riolo à l'origine du surnom de Génésio

Grâce à ses exploits, Génésio se force une solide réputation sur la scène continentale. Impressionné par la qualité du jeu déployée par le LOSC, Daniel Riolo lui a donné le surnom de « Pep Genesio ». Au début, le coach français a été assez irrité. « Au début, je pense que c'était vraiment péjoratif ce surnom. Et vous savez qui l'a inventé ou sorti en premier » a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à RMC. Mais au gré des semaines, Génésio a appris à aimer ce patronyme.

« C'est plutôt drôle même »

« Aujourd'hui, lorsque je l'entends, ça a une connotation qui est beaucoup plus positive dans la bouche des gens. Certains de mes amis m'appellent Pep parfois. Donc je sais qu'il y a un côté beaucoup plus affectueux que moqueur, comme ça pouvait être le cas au tout début. Donc, ça ne me gêne pas. C'est plutôt drôle même » a confié le coach du LOSC avant de défier un autre géant, le PSG de Luis Enrique.