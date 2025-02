Ancelotti - Mourinho : L’OM victime d’un scandale ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine affaire Pablo Longoria, l’ancien arbitre de Ligue 1 Saïd Ennjimi a livré son analyse sur les récents événements concernant l’arbitrage, et notamment l’expulsion de Medhi Benatia, le 14 janvier dernier face au LOSC. Selon lui, cela prouve une différence d’attitude lorsque les arbitres officient en France ou en Europe et il doute que Clément Turpin aurait exclu Carlo Ancelotti ou José Mourinho de la même manière.

Après Medhi Benatia, c’est désormais au tour de Fabrizio Ravanelli et Pablo Longoria d’être sanctionnés. À la suite de leurs propos tenus samedi dernier après la défaite de l’OM à Auxerre (3-0), ils ont respectivement été suspendus pour 3 et 15 matchs. Le directeur du football marseillais quant à lui avait été suspendu pour trois mois, à la suite de son exclusion et de son comportement jugé menaçant le 14 janvier dernier lors du match entre l’Olympique de Marseille et le LOSC en Coupe de France.

« Est-ce que Clément Turpin aurait couru de la même manière pour exclure Carlo Ancelotti ou José Mourinho ? »

Une affaire qui avait déjà fait beaucoup parler et pour l’ancien arbitre de Ligue 1 Saïd Ennjimi, cela démontre un problème chez les arbitres français. « Ce n'est pas un problème de qualité des hommes, nos arbitres sont bons en effet. C'est un problème de système. Ils ne se comportent pas de la même manière quand ils arbitrent en France ou à l'étranger. Chez nous, ils ont un petit côté chefaillon, la DTA aussi. Est-ce que Clément Turpin aurait couru de la même manière pour exclure Carlo Ancelotti ou José Mourinho en Coupe d'Europe comme il l'a fait avec Medhi Benatia lors d'OM-Lille ? Je n'en suis pas certain », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Il peut y avoir des problèmes de comportement des arbitres aussi »

Autre exemple donné par Saïd Ennjimi, l’utilisation de la VAR : « L'UEFA donne la part belle à la vidéo. Quand un arbitre est appelé par le VAR en Coupe d'Europe, sa décision est changée systématiquement ou presque. En France, certains arbitres ne veulent pas que le VAR les appelle et quand il le fait l'arbitre peut ne pas changer sa décision même s'il a tort. Il peut y avoir des problèmes de comportement des arbitres aussi. »