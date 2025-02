Polémique Longoria : L’OM n’a aucun regret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dès le début de la saison, l’OM a décidé d’adopter une stratégie très offensive envers les décisions arbitrales jugées comme contestables. Ce qui a atteint sa limite samedi soir à Auxerre avec les propos polémiques de Pablo Longoria, pour lesquels il a écopé d’une suspension de 15 matchs. Pour autant, le club ne regrette pas sa stratégie de départ.

Pablo Longoria connaît désormais sa sanction. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a annoncé une suspension de 15 matchs pour le président de l’OM, à la suite de ses accusations de corruption formulées samedi soir après la défaite de son équipe à Auxerre (3-0).

L’OM ne regrette pas sa stratégie envers l’arbitrage

L’OM a souvent contesté les décisions arbitrales cette saison, que ce soit par la voix de Pablo Longoria, Medhi Benatia ou même Fabrizio Ravanelli. Une stratégie adoptée dès le début de la saison et assumée par le club, qui, comme indiqué par RMC Sport, ne la regrette pas, malgré la polémique provoquée par son président.

L’OM veut faire profil bas

L’OM compte tout de même faire profil bas dorénavant et se concentrer sur le sportif, avec en ligne de mire la deuxième place du championnat et une qualification en Ligue des champions. Si d'autres décisions arbitrales jugées comme contestables venaient à se produire, le club devrait exprimer son mécontentement d’une manière plus discrète que jusqu’à maintenant.