Bertrand Latour : Le drame qui le touche !

En septembre dernier, Bertrand Latour rejoignait Canal +, mais avec un esprit peu concentré sur le football. Quelques jours avant de faire ses adieux à la Chaîne L'Equipe, il avait été frappé par la mort soudaine de Didier Roustan. Un décès qui l'a profondément affecté comme il l'a indiqué au quotidien L'Equipe ce samedi.

En septembre dernier, Bertrand Latour a eu un débordement émotionnel lié à plusieurs événements. Après huit ans d’analyse sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste a pris la décision de rejoindre Canal + pour intégrer la bande d’Hervé Mathoux. Dans le même temps, Latour a fait ses adieux à Didier Roustan, décédé brutalement le 11 septembre dernier d’un cancer du foie. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, il est revenu sur ses débuts mouvements sur la chaîne cryptée.

« Je n'avais plus grand-chose dans le sac »

« J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et par ceux avec qui je suis à l'antenne. J'en connaissais un certain nombre, ce n'était pas rendez-vous en terre inconnue. Il y a toujours de l'appréhension quand on change d'entreprise mais j'étais sûr de mon choix. Je n'avais pas de peur inhibante. La semaine de ma première (le 15 septembre 2024), il y a eu les adieux à la chaîne L'Équipe, le décès de Didier Roustan (le 11 septembre 2024)... Je n'avais plus grand-chose dans le sac émotionnellement, donc ça m'a déchargé d'une certaine pression » a confié Latour.

Latour ne regrette pas sa décision

Mais après six mois, le bilan qu’il en tire est plutôt positif. « Mes débuts sont bons, mais c'est aux téléspectateurs et à mes patrons de juger. Pour le moment, personne ne s'est plaint (il sourit). Ce que je fais est conforme à ce qu'on m'avait dit : tous les dimanches au CFC, les soirées Ligue des champions et d'autres émissions comme Jour de Foot (le lundi sur Canal+ Foot). Je me sens avec la même liberté qu'auparavant, avec des gens avec lesquels j'apprécie de travailler. Je suis ravi » a déclaré Latour au quotidien sportif.