Bertrand Latour : Son arrivée validée sur CNews !

Révélé sur La Chaîne L’Équipe, Bertrand Latour a quitté Olivier Ménard et l’émission L’Équipe du Soir en rejoignant Canal+. Apprécié pour son franc-parler, le journaliste de 32 ans a déjà conquis Pascal Praud, saluant ce jeudi matin sur CNews ses interventions dans le Canal Football Club.

Passé en stage chez France football, Le Dauphiné libéré et RTL, Bertrand Latour s’est fait un nom sur La Chaîne L’Équipe, s’imposant comme l’une des figures phares du canal numéro 21 sur la TNT grâce notamment à ses interventions tranchées dans L’Équipe du soir. Ce qui n’a pas échappé à Canal+, faisant appel à lui pour redynamiser le Canal Football Club. Un recrutement qui a visiblement convaincu Pascal Praud.

Bertrand Latour a charmé le plateau de CNews

Au moment de commenter la victoire du Real Madrid contre Manchester City (3-1), avec un triplé de Kylian Mbappé, le journaliste de CNews a confié tout le bien du « nouveau venu » du Canal Football Club depuis la rentrée de septembre. « Il est excellent Bertrand Latour », a lancé Pascal Praud, un avis partagé par l’un de ses chroniqueurs, l'ancien juge d'instruction et magistrat honoraire Philippe Bilger, saluant le franc-parler du jeune journaliste : « Il est très bon, et il parle français en plus ! »

« Depuis Canal ? On me reconnaît davantage dans la rue »

Interrogé il y a quelques jours par Télérama, Bertrand Latour avait évoqué son arrivée sur Canal+, survenue dans un contexte très particulier avec le décès de Didier Roustan, membre mythique de L’Équipe du Soir. « C’était une semaine complètement folle, où ma vie a littéralement basculé. Quarante-huit heures après mes adieux à L’Équipe, j’étais déjà sur le plateau du CFC. Les jours précédents avaient été tellement vifs en émotions que je suis arrivé sans pression », confie-t-il, s’interrogeant sur sa nouvelle notoriété : « On me reconnaît davantage dans la rue, c’est vrai. Mais savoir bien parler du sport — si on considère que c’est mon talent — mérite-t-il un selfie, en comparaison de ce que font les grands champions ou les artistes ? »