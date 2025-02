Un joueur du PSG s'annonce à l'autre bout du monde !

La rédaction

Écarté de la Coupe du monde 2022, Fabian Ruiz a pris sa revanche en devenant un acteur majeur du sacre de l’Espagne à l’Euro 2024. Après cette belle performance, le milieu du PSG vise désormais le Mondial 2026 sur le continent américain, espérant poursuivre son incroyable série d’invincibilité avec la Roja et marquer l’histoire de la sélection espagnole. Les cartes sont entre les mains de Luis de la Fuente.

Fabian Ruiz (28 ans) n'avait pas été appelé avec l'Espagne pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar, et le Parisien avait assez mal vécu cette non-sélection. «Quand on fait partie d'une si bonne équipe nationale, il est difficile d’être appelé, je reste toujours attentif aux convocations. Lorsque la liste pour la Coupe du monde est tombée, c'était un rêve, mais j'ai dû l'accepter. Cela m’a motivé à continuer à progresser.» a déclaré le milieu de terrain espagnol du PSG.

L'objectif de Fabian Ruiz

Fabian Ruiz s'est confié à la chaîne espagnol Movistar sur cette période et annonce vouloir être de la partie pour la Coupe du monde 2026, qui se disputera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique : «La Coupe du monde est un objectif. Nous voulons faire quelque chose d'historique, ce sera aussi ma première Coupe du monde. Avec l'équipe nationale, je n'ai pas perdu un seul match sur les plus de 40 que j'ai joués, et j'espère pouvoir continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de la Coupe du monde.»

Fabian Ruiz, grand artisan de la victoire

Non sélectionné en 2022, Fabian Ruiz a été appelé et s'est montré étincelant avec l'Espagne lors de l'Euro 2024. Le milieu du PSG a joué un rôle primordial dans le triomphe de son pays, disputant presque tous les matchs et inscrivant 2 buts tout en délivrant 2 passes décisives. Une belle revanche sur 2022. Reste à voir si Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, lui renouvellera sa confiance pour 2026.