Mort de Didier Roustan : Les dernières volontés de cet amoureux du football

Didier Roustan est décédé brutalement dans la nuit de mardi à mercredi. Agé de 66 ans, le journaliste français a succombé d'une maladie détectée il y a seulement quelques semaines. Avant son décès, Didier Roustan a dévoilé quelles étaient ses dernières volontés.

Agé de 66 ans, Didier Roustan s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi. Touché par une maladie, le journaliste français s'est battu pendant plusieurs semaines avant de nous quitter.

Une pensée pour Didier Roustan qui vient de nous quitter à l'âge de 66 ans. Avec cette interview sur ses dernières volontés : pic.twitter.com/CYpcXPTWUa — Eric Lécuyer (@eric_lecuyer_) September 11, 2024

Didier Roustan veut se faire incinérer

Lors d'un entretien accordé à TV5 Monde, Didier Roustan avait révélé qu'il voulait être incinéré après sa mort, et ce, avec des photos et des objets bien précis, avant que ses cendres ne soient dispersées dans des lieux symboliques pour lui.

«L'amour est la réponse»

« Mon écusson de Cannes ? Il est très vieux, il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher, et il me suis partout aussi. Je voudrai me faire incinérer avec quelques photos et quelques objets dont celui-ci (il montre son écusson). Après, on mettra les cendres à Brazzavile, là où je suis né, au port du Moure Rouge, au galoubet, là où j'habitais, et aux Hespérides, le stade où jouait l'AS Cannes à l'époque. Ce que je veux voir écrit sur ma pierre tombale ? L'amour est la réponse », avait confié Didier Roustan.