Mbappé : Le PSG confirme une offre légendaire !

Alexis Brunet

Après de multiples essais, le Real Madrid a enfin réussi à s’offrir Kylian Mbappé cet été. Avant d’atterrir au sein du club espagnol, plusieurs autres formations ont tenté leurs chances pour faire venir le champion du monde. C’est notamment le cas d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, qui avait alors offert 300M€ à Paris pour son attaquant, à l’été 2023.

À l’été 2017, le PSG réussissait à mettre la main sur le plus grand espoir de Ligue 1, Kylian Mbappé. À cette époque-là, personne ne pouvait imaginer que la relation entre l’attaquant et le club de la capitale allait se détériorer au fur et à mesure des années. Cela s’est d’ailleurs fini de la plus mauvaise façon, avec le départ du Français vers le Real Madrid, qui n’a pas rapporté le moindre euro à Paris.

Le PSG confirme une grosse offre de l’Arabie saoudite pour Mbappé

Kylian Mbappé a donc rejoint le Real Madrid gratuitement cet été, mais il aurait pu atterrir dans une autre équipe. En effet, d’après une source interne au PSG, qui s’est exprimée auprès de L’Équipe, une formation d’Arabie saoudite avait fait une grosse offre à Paris à l’été 2023. Cette dernière provenait d’Al-Hilal, elle était de 300M€ et elle avait été acceptée par le club de la capitale. « Liverpool n'est jamais venu avec une offre écrite. Et Liverpool n'a jamais pu avoir cet argent. Dès que Mbappé a renouvelé son contrat, on s'était mis d'accord qu'en cas d'offre intéressante pour le joueur et pour le club, une solution serait trouvée. Après 2022, la seule offre sérieuse est arrivée d'Arabie saoudite et a été acceptée par le club. On essaye de construire la narration d'une histoire qui n'a jamais existé. »

Al-Hilal s’est rabattu sur Neymar

Kylian Mbappé n’avait pas accepté la proposition d’Al-Hilal, car il souhaitait encore évoluer au plus haut niveau et voulait absolument rejoindre le Real Madrid. La formation saoudienne a donc dû changer son fusil d’épaule et s’est rabattue sur l’ancien coéquipier du Français au PSG, Neymar. Ce dernier a rejoint le club basé à Riyad l’été dernier, mais il n’a pour le moment presque pas joué, la faute à une grosse blessure.