Agression sexuelle : «Très très con», Pierre Ménès craque sur les réseaux sociaux !

Ancien consultant sur les plateaux de télévision, Pierre Ménès garde un œil avisé sur l'actualité du football sur ses réseaux sociaux. Ses déboires avec la justice ont eu raison de lui puisqu'il a quitté Canal+ en 2021 à la suite des accusations d'agression sexuelle le visant. Cette histoire continue de le poursuivre puisqu'il est régulièrement attaqué et il n'hésite pas à répondre.

Accusé d'agression sexuelle par Marie Portolano entre autres à l'occasion de son documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste sur le sexisme dans le journalisme sportif, Pierre Ménès n'officie plus dans les médias traditionnels. Sur les réseaux sociaux, il reste actif concernant la Ligue 1 et il s'est récemment emporté envers un internaute.

OM : Le tacle de Pierre Ménès que personne n'a vu venir !

« Très très con »

Sous un post de Téléfoot concernant un petit film à venir sur la course à l'Europe pour Monaco, Lens et Nice dans l'émission de dimanche, Pierre Ménès s'interrogeait du choix des clubs en demandant pourquoi ne pas s'intéresser à Strasbourg, juste devant Lens au classement. Un internaute, fan du PSG, l'a alors interpellé en l'appelant « l'agresseur sexuel. » Une petite pique à laquelle il n'a pas manqué de répondre : « Très très con et sans argument mis à part l’insulte et la calomnie. Le PSG ne me dérange pas mais un âne de ton genre oui. »

Ménès s'emporte encore

Juste avant, Pierre Ménès avait d'abord réagi en désignant son interlocuteur comme un « raciste » et un « con. » Une chose est sûre, l'ancien consultant n'hésite pas à répondre aux attaques sur les réseaux sociaux pour se défendre.