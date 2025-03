OM : Incroyable, son transfert capote à cause d’un canular ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui chroniqueur sur La Chaîne L'Equipe, Ludovic Obraniak a défendu les couleurs de plusieurs équipes françaises, mais jamais de l'OM. Pourtant, l'ancien international polonais avait été contacté pour rejoindre Marseille. Mais le deal n'a jamais été conclu. Il faut dire qu'il avait commis une incroyable gaffe avec un certain José Anigo.

Au cours de sa carrière, Ludovic Obraniak s’est rendu à de nombreuses reprises au Vélodrome, mais jamais en tant que joueur de l’OM. Pourtant en 2007, au moment de son départ du FC Metz, le Franco-Polonais avait été courtisé par le club marseillais. Mais son agent lui avait alors préféré le LOSC de Claude Puel.

L'OM avait tenté le coup Obraniak

« J’avais un agent qui avait privilégié le projet sportif et je dois dire que Claude Puel avait joué un grand rôle. C’était incroyable pour moi qui était à Metz en Ligue 2 de discuter avec des clubs comme Lille ou Marseille » a confié Obraniak au cours d’un entretien accordé à Massilia Zone. L’ancien joueur a notamment révélé avoir commis une énorme gaffe avec José Anigo, alors directeur du football de l’OM.

« Tu fais mal l’accent marseillais »

« Dans cette période-là, j’avais une bande d’amis qui me faisait des canulars téléphonique parce qu’ils pensaient qu’après ma saison en Ligue 2 j’allais partir dans de grands clubs. Des amis m’appelaient et prenaient l’accent espagnol pour faire croire que c’était le Real Madrid par exemple. A l’époque, qu’un club comme l’OM s’intéressait à moi, ça me paraissait trop grand. Donc quand José Anigo m’appelle, je pense que c’est un énième canular et avant de raccrocher je lui dis : « Tu fais mal l’accent marseillais ». Je reçois ensuite un coup de fil de mon agent qui me demande pourquoi j’ai raccroché au directeur sportif » a déclaré Obraniak, retiré des terrains depuis 2018 et qui a, depuis, entamé une carrière de consultant dans les médias.