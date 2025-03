OM - Corruption : Longoria comparé à Tapie !

Arnaud De Kanel

« Corruption ! » Samedi dernier, Pablo Longoria a totalement disjoncté lors de la rencontre face à l'AJ Auxerre. Le président de l'OM a écopé d'une lourde sanction de 15 matchs et il s'est mis à dos tous les arbitres, mais pas que. En effet, certains observateurs n'ont pas apprécié ce dérapage, à l'image de Pascal Dupraz qui n'avait plus entendu ce mot depuis Bernard Tapie.

«La dernière fois qu’on a parlé de corruption c’était déjà l’OM, c’était Tapie»

« Je pense qu’il y a un électrochoc. Les critiques de Longoria n'ont jamais été atteintes dans notre football. La dernière fois qu’on a parlé de corruption c’était déjà l’OM, c’était Tapie, mais c’était juste, c’était la main de Vata. Mais depuis j’ai jamais vu un acteur du foot parler de corruption comme l’a fait Longoria et ça, tout le monde a été unanime dans le football. Il a dépassé les bornes », a déclaré l'ancien coach de l'ASSE dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi matin. Il appelle les arbitres à continuer à communiquer.

«Ils m’ont ému»

« Mais ce qui me plait, et c’est la que je me dis que les choses vont s’améliorer, c’est que tout d’un coup, je me suis rendu compte que les arbitres avaient des histoires à raconter. J’ai lu tout ce qui s’est dit cette semaine et crois moi ça m’a touché. Ils m’ont ému. Je les ai vu à visage humain. D’habitude ils sont dans leur coin, ils réagissent à rien, ils sont dans un mutisme total. Mais cette fois-ci, ils se sont ouverts. On a tous besoin des uns des autres. Il y a des limites à ne pas dépasser. Je ne veux plus voir des arbitres pourchassés, les pneus crevés… mais qu’ils continuent à communiquer ! », a ajouté Pascal Dupraz.