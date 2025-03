Mercato : L’OM a recalé la future recrue de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a intégré un jeune joueur sénégalais dans son groupe. Agé de 17 ans, Lassana Traoré a fait ses premiers pas avec le survêtement vert. Le but est de l'intégrer progressivement, jusqu'à le titulariser en Ligue 1. Ancien milieu de terrain du club stéphanois, Philippe Chantreuil a présenté le profil de cet arrière gauche, qui n'avait pas été retenu par l'OM.

L’ASSE a accueilli un petit nouveau. Issu de l’Académie Diambars au Sénégal, Lassana Traoré a rejoint le club stéphanois et participé à ses premiers entraînements. « C’est un très jeune joueur qui semble être un garçon très bien. Il a le sourire, il a des capacités à défendre comme à attaquer » a confié Eirik Horneland, le coach de l’ASSE. Le plan est de l’accompagner, sans se précipiter. Mais pour Laurent Chaintreuil, qui l’avait découvert au Sénégal, Traoré dispose de qualités naturelles qui pourraient lui permettre de s’imposer rapidement.

L'OM l'avait recalé

Lors d’un entretien à Poteaux-Carrés, l’ancien milieu de terrain de l’ASSE a révélé que Traoré avait été proposé à l’OM. « Quand je suis allé pour l’OM faire un audit à Diambars au Sénégal et avoir la responsabilité technique de l’académie, j’ai identifié Lassana Traoré comme certains autres joueurs. Il faisait partie du groupe de travail Excellence Elite que j’ai institué (…) C’était un des tout meilleurs jeunes joueurs de Diambars. On l’avait identifié, on avait proposé à l’OM de venir le voir même s’il était jeune. L’OM a décidé pour d’autres raisons que footballistiques je pense de ne pas donner suite au projet. Mais Lassana faisait partie des joueurs que j’avais signalé à quelques clubs car ils avaient des profils qu’on n’avait pas forcément au même âge en France » a-t-il confié.

« Ils se trompent »

La venue de Traoré à Saint-Etienne sonne comme un soulagement pour le découvreur. « Je suis content que Lassana ait rejoint l’ASSE. Je suis surtout heureux pour le jeune car j’étais un peu navré que l’OM ne donne pas suite et qu’il y ait éventuellement des portes qui se ferment. Je crois que Diambars n’a plus de partenariat avec un club particulier. Quelque part tant mieux, c’est plus ouvert, des jeunes peuvent montrer leurs qualités. Il est vrai que les clubs sont souvent réticents à aller chercher des joueurs comme ça car ces garçons n’ont pas forcément été formés avec la même rigueur et le cadre qu’on connaît en France. Mais là où ils se trompent, c’est que ces joueurs ont tellement des qualités naturelles fortes au départ que ce ne sont pas forcément des profils qu’on a chez nous » a déclaré Chaintreuil.