Quiz - Rugby : Êtes-vous réellement un expert du Tournoi des 6 Nations ?

La rédaction

Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances en ce qui concerne l’histoire du Tournoi des 6 Nations. Rendez-vous majeur de la saison de rugby qui débute ce week-end. Les Français, tenant du titre, auront à coeur de briller une nouvelle fois cette année alors qu'ils ont évidemment pour objectif principal cette année, la Coupe du monde.

Avant la création de la Coupe du monde de rugby, dont la première édition se tint en 1987, le Tournoi des V Nations, soit l’affrontement des cinq grands pays de rugby de l’hémisphère nord (Angleterre, Ecosse, Irlande, Pays de Galles, France) en mode championnat, constituaient le plus grand événement de la saison de rugby avec les deux tournées d’été et d’automne qui permettaient aux meilleures nations européennes d’affronter leurs homologues de l’hémisphère sud, ce qui se résumait en gros à un trio Australie-Nouvelle Zélande-Afrique du Sud recevant les nations du Tournoi à l’été, et montant en Europe à l’automne pour affronter ces mêmes adversaires. Ils permettaient d’établir le rapport de force dans le rugby mondial, dominé par des pays en fonction des époques, comme le Pays de Galles dans les années 70, la France dans les années 80 ou encore l’Angleterre dans les années 2000.

Un Grand Chelem dans le Tournoi a toujours la même aura

Avec l’affirmation de la Coupe du monde, devenue l’objectif majeur des grandes nations de rugby tous les quatre ans, le Tournoi des VI Nations, devenu six avec l’ajout de l’Italie dans la compétition en l’an 2000 aux côtés de l’Angleterre, de l’Ecosse, du Pays de Galles, de l’Irlande et de la France, n’a plus le même statut qu’auparavant. Pour autant, il reste une compétition majeure permettant aux nations européennes de savoir où elles en sont et également de préparer la Coupe du monde lorsqu’elle se tient dans l’année, ce qui est le cas cette saison. Du fait de son léger retrait dans la hiérarchie des compétitions, une victoire dans le Tournoi n’a plus le même retentissement qu’auparavant. En revanche, le grand chelem, à savoir remporter tous les matches de l’édition, a gardé sa saveur et son aura. Il suffit de voir la joie de Fabien Galthié et ses hommes lorsqu’ils le remportèrent l’an dernier, soit le premier grand chelem depuis 12 ans pour le XV de France, pour s’en persuader.