Séisme à l’OM : De Zerbi a tranché pour son départ !

Le nom de Roberto de Zerbi est évoqué en Italie. Lié à l'OM jusqu'en juin 2027, il figurerait sur la short-list de deux équipes transalpines, et pas des moindres : la Juventus et le Milan AC. Selon certaines sources, le technicien ne resterait pas insensible à cet intérêt. Alors que son avenir fait l'objet de nombreuses spéculations, il aurait lâché sa réponse.

Ces derniers jours, le climat marseillais a été réchauffé par la sortie lunaire de Pablo Longoria sur l’arbitrage. Un événement qui a complètement occulté la lourde défaite de l’OM sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0). Totalement désordonné sur le terrain, le groupe de Roberto de Zerbi a été méconnaissable et va devoir se racheter face à Nantes ce dimanche. En marge de cette rencontre, le coach italien s’est présenté en conférence de presse pour évoquer ce rendez-vous, mais aussi la polémique Longoria.

La presse italienne relance le feuilleton

Au cours de son intervention, De Zerbi en a profité pour rassurer les supporters marseillais. « Je compte rester ici trois ou quatre ans, je me sens très bien et je n’ai aucune envie de partir ! Rassurez-vous ! » a-t-il confié. Une annonce qui intervient à un moment où la presse italienne ressort son nom des tiroirs. En effet, la Gazzetta dello Sport évoque un possible intérêt de la Juventus, mais aussi du Milan AC, pas insensibles à son énorme travail à l’OM.

Le verdict est tombé

Mais lié à la formation française jusqu’en juin 2027, De Zerbi compte honorer son contrat. Selon les informations dévoilées par La Minute OM, le coach marseillais n’a jamais pensé à un départ. L’Italien est ravi du travail fourni avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui tentent de le mettre dans les meilleures conditions pour éviter justement les secousses. La recette marche bien puisque De Zerbi devrait, une nouvelle fois, repousser son retour en Serie A.