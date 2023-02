6 Nations : Et si le meilleur joueur français du tournoi ne jouait pas pour le XV de France ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les meilleurs joueurs de rugby nés sur le territoire français jouent pour le XV de France. Tous. Sauf un : Ange Capuozzo. Né à Grenoble, d’un père transalpin, le joueur du Stade Toulousain sera le guide de l’Italie dimanche face à l’équipe de France.

Citez-moi un seul joueur de l’équipe d’Italie ? Jusqu’à présent, le nom de Sergio Parisse sortait instinctivement. A défaut de connaître toute la sélection italienne, le troisième-ligne toulonnais, ex-Stade Français, incarnait à lui seul le rugby italien. Mais depuis la Coupe du monde 2019, Sergio Parisse n’est plus en sélection. Désormais, la star du rugby transalpin se nomme Ange Capuozzo. Un tout autre gabarit. Il joue à l’aile ou l’arrière et porte depuis le mois d’août le maillot du Stade Toulousain.

Il a grandi en France

Né en Isère d’un père italien et d’une mère malgache, Ange Capuozzo a grandi en France. Formé à Grenoble, il aurait pu choisir de jouer pour la France, mais c’est bien avec l’Italie qu’il s’est révélé aux yeux du monde en 2022. Ses prestations en ProD2 ont attiré le regard du sélectionneur Néo-Zélandais de la Nazionale Kieran Crowley qui lui offert une première cape face à l’Ecosse lors du Tournoi des 6 Nations l'an passé. Entré en jeu à la 45ème, il claque un doublé avec deux purs essais de finisseur. Sa vitesse et ses appuis font des ravages. Sa relance folle une semaine plus tard sur la pelouse du Millenium va également entrer dans l’histoire. Capuozzo renverse la défense galloise, et Edoardo Padovani conclut une action qui offre à la Nazionale un triomphe historique en terre galloise. A l’issue du match, le Gallois Josh Adams, élu - un peu trop tôt - homme du match lui propose sa médaille. Ange refuse. Mais le phénomène est né.

Révélation de l’année

En seulement 7 sélections, Ange Capuozzo a déjà marqué 5 essais. Dont trois à l’automne dernier, face à des oppositions de grands standings. Un essai contre l’Afrique du Sud, et surtout un doublé contre l’Australie pour une nouvelle victoire historique de la Nazionale. Encore un coup de rein dévastateur qui lui a valu le titre de révélation internationale de l’année 2022. Désormais, tout le monde sait. Ange Capuozzo est capable de dynamiter un ballon anodin et prendre l’initiative du fond du parking. Pour de dimanche, les Français sont prévenus.