6 Nations : Dupont et Ntamack bientôt sur Netflix !

Après la Formule 1 et le tennis, Netflix se penche sur le rugby ! Un document est en effet en cours de tournage à l’occasion du Tournoi des 6 Nations. L’occasion de voir l’envers du décor et d’en savoir plus sur nos stars françaises comme Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Série à succès depuis sa création sur la plateforme Netflix, « Drive to Survive » a inspiré d’autres sports après la Formule 1. En effet, si le tennis a pris le pas cette année avec la diffusion d’une nouvelle série consacrée à la saison 2022, le rugby y aura aussi droit lors du prochain Tournoi des 6 Nations. Ainsi, le rugby aura peut-être la chance de connaître une certaine affluence de fans prochainement puisque les caméras promettent de nous en apprendre plus sur ce qu’il se passe au sein des différentes nations.

Une belle opportunité pour le rugby

Déjà bien habitué aux caméras, puisque la série « Le Stade » dévoile les coulisses du Stade Toulousain pendant la saison, Antoine Dupont a forcément été interrogé sur l’arrivée de cette nouvelle série il y a quelques mois, quand la rumeur était lancée. Le meilleur joueur de la planète en 2021 voit cette arrivée plutôt positive pour le monde du rugby. « C’est toujours important de pouvoir partager avec les supporters ce qu’il se passe de l’intérieur. C’est ce qui leur plaît, c’est ce qui nous plaît aussi en tant que fans quand on suit d’autres sports. Je pense que ‘Drive to Survive’ a beaucoup apporté à la Formule 1, si ça peut apporter ça au rugby, tant mieux » a-t-il déclaré.

Antoine Dupont à nouveau sur le toit de l’Europe ? https://t.co/y10zhQ7ego pic.twitter.com/O26LMcUOuy — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Prêt à tout montrer ?