Antoine Dupont débarque à Paris !

Axel Cornic

A une semaine du choc face à l’Irlande, les joueurs protégés par la convention signée entre la FFR et la LNR sont resté à Marcoussis et n’ont donc pas participé à la 18e journée du Top 14. C’est le cas d’Antoine Dupont et de Damian Penaud, qui ont profité de ce week-end de repos pour assister à la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC, au Parc des Princes.

Le Tournoi des 6 Nations n’est pas fini pour le XV de France. Après avoir chuté à Twickenham face à l’Angleterre, les hommes de Fabien Galthié peuvent encore rêver d’une victoire. Mais le défi est immense, puisqu’il faudra battre l’invincible Irlande, qui reste sur deux victoires consécutives face à la France.

Avant l’Irlande...

A une semaine de ce choc, on commence déjà à avoir une idée de l’équipe qui devrait être alignée à Dublin. D’après les informations de Midi Olympique, on pourrait avoir deux retours de taille avec notamment Romain Ntamack, qui retrouverait sa place aux côtés d’Antoine Dupont. Absent lors des deux dernières journées à cause d’un carton rouge pris contre le Pays de Galles, l’ouvreur du Stade Toulousain sera enfin éligible et il est resté à Marcoussis pour s’entrainer avec le reste de l’équipe.

Un petit choc de Ligue 1 ?

L’autre retour annoncé concerne Damian Penaud ! Absent surprise en Italie, l’ailier de l’UBB s’est refait une santé le week-end dernier en Top 14 et devrait vraisemblablement être titulaire contre l’Irlande le 8 mars prochain, à la place de Théo Attissogbé. Mais en attendant ce retour, il s’est offert une petite escapade en compagnie de son capitaine Antoine Dupont. Les deux joueurs du XV de France ont en effet été aperçus ce samedi soir dans les travées du Parc des Princes, pour la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et le LOSC.