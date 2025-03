Mercato - PSG : Une star proche de signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu’en 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma semble finalement bien parti pour rempiler avec le club de la capitale. Le gardien italien en a clairement affiché l’envie, et des rendez-vous seraient prévus en coulisses à cet effet pour fixer rapidement son avenir au PSG.

Malgré quelques périodes de doutes et des périodes de concurrence avec Keylor Navas et désormais Matvey Safonov au PSG, Gianluigi Donnarumma (25 ans) apparaît comme un titulaire en puissance du onze de Luis Enrique. Le gardien italien a retrouvé un gros niveau depuis plusieurs semaines, et il est plus que jamais question de son avenir avec un contrat qui court jusqu’en 2026 au PSG.

Mercato de folie au PSG, quelle doit être la priorité de l’été prochain ?

➡️ https://t.co/NFq7Ptptr0 pic.twitter.com/8OixVTp65A — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 19, 2025

« J’ai envie de rester »

Interrogé en zone mixte fin janvier après la victoire du PSG à Stuttgart, Donnarumma avait affiché des intentions claires quant à son avenir : « J’ai envie de rester et de prolonger parce qu’ici c’est ma maison. Je me sens très bien ici, j’espère continuer à faire un bon travail ici », indiquait la star italienne.

Le PSG va s’activer

Et L’EQUIPE a récemment indiqué que plusieurs rendez-vous seraient programmés afin de finaliser la prolongation de contrat de Donnarumma dans les semaines à venir. L’international italien semble donc tout proche de fixer son avenir au PSG avec la signature de sa prolongation.