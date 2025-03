Greenwood a disparu, panique à l'OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recrue phare de l’OM l’été dernier, Mason Greenwood réalise toutefois une saison en dents de scie. Si sur le plan statistique, l’ailier anglais répond présent, dans le jeu, il a quelque peu disparu ces dernières semaines comme le souligne Daniel Riolo qui s’interroge sur le véritable niveau de l’ancien crack de Manchester United.

Auteur d'un début de saison très prometteur, Mason Greenwood semble plus en difficulté ces dernières semaines à l'OM. S'il reste deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec ses 14 réalisations, derrière les 17 buts d'Ousmane Dembélé, l'ailier anglais est toutefois plus discret, au point de totalement disparaître pendant les rencontres comme le souligne Daniel Riolo qui insiste sur le fait que l'OM aura besoin d'un grand Greenwood.

Riolo pas convaincu par Greenwood

« Il va avoir les stats pour lui, il a cette capacité à faire des différences et à déclencher des frappes d'un peu partout. Mais bon, on est fin février, et il y a trop de matches où un coup il est bon, un coup il est moins bon. Globalement, si tu compares la façon dont un mec comme Dembélé s'est transformé... il a toujours été le prototype du mec exaspérant, mais que t'allais pas mettre dehors », estime-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.

«Greenwood parfois t'as l'impression de ne plus le voir»

« Si t'as pas mieux tu ne t'en passes pas. Et à l'OM, il n'y a pas mieux que Greenwood dans un poste offensif. Personne ne va envisager de s'en passer pour l'instant. Mais là où Dembélé d'un coup s'est mis à mettre les buts, mais également à être dans l'effort d'une générosité incroyable, Greenwood parfois t'as l'impression de ne plus le voir. Tu te dis : "Mais oh, où tu es passé ?". Donc ça veut dire qu'il peut mieux faire », ajoute Daniel Riolo.