Transfert à 68M€, le PSG provoque un énorme clash !

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI, le Paris Saint-Germain s’est souvent tourné vers la Serie A pour boucler ses transferts avec notamment Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou plus récemment Khvicha Kvaratskhelia. Mais ça n’a pas toujours fait des heureux, comme on l’apprend ce vendredi auprès de quelques médias transalpins...

A Paris, on clame haut et fort en avoir terminé avec les stars depuis les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore de Kylian Mbappé. Pourtant, l’effectif actuel du PSG en est plein ! En commençant par la défense, on l’on peut notamment retrouver l’un des latéraux droits les plus suivis de la planète.

Le PSG arrache Hakimi à l’Inter...

Formé au Real Madrid, puis passé par le Borussia Dortmund et l’Inter, Achraf Hakimi fait le bonheur du PSG depuis 2021. Et ça se passe plutôt bien, puisqu’après une période délicate, l’international marocain a été totalement relancé par la gestion de Luis Enrique, devenant un véritable pilier de son dispositif.

Et provoque le départ de Conte !

Mais certains n’ont toujours pas digéré son départ vers le PSG ! TMW nous apprend en effet qu’Antonio Conte aurait été extrêmement agacé par le départ d’Hakimi de l’Inter à l’été 2021, dans le cadre d’un transfert autour des 68M€. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales qui auraient poussé le technicien italien à claquer la porte du club nerazzurro.