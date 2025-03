Dembélé - Greenwood : La comparaison inattendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, les deux meilleurs buteurs de Ligue 1 sont pour le moment Ousmane Dembélé et Mason Greenwood. Daniel Riolo s’est donc lancé dans une comparaison entre les deux ailiers, soulignant la métamorphose spectaculaire du joueur du PSG pendant que celui de l’OM semble clairement stagner depuis quelques temps.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Mason Greenwood a réalisé d'excellents débuts sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais semble plus discret dans les grands matches. Longtemps meilleur buteur de Ligue 1, l'Anglais a vu Ousmane Dembélé le dépasser dans ce classement. Le numéro 10 du PSG a déjà inscrit 17 buts tandis que celui de l'OM en est à 14. D'ailleurs, Daniel Riolo a comparé l'évolution des deux joueurs cette saison.

Riolo compare les évolutions de Greenwood et Dembélé

« Il va avoir les stats pour lui, il a cette capacité à faire des différences et à déclencher des frappes d'un peu partout. Mais bon, on est fin février, et il y a trop de matches où un coup il est bon, un coup il est moins bon. Globalement, si tu compares la façon dont un mec comme Dembélé s'est transformé... il a toujours été le prototype du mec exaspérant, mais que t'allais pas mettre dehors », analyse le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre cette comparaison entre Dembélé et Greenwood.

«Greenwood parfois t'as l'impression de ne plus le voir»

« Si t'as pas mieux tu ne t'en passes pas. Et à l'OM, il n'y a pas mieux que Greenwood dans un poste offensif. Personne ne va envisager de s'en passer pour l'instant. Mais là où Dembélé d'un coup s'est mis à mettre les buts, mais également à être dans l'effort d'une générosité incroyable, Greenwood parfois t'as l'impression de ne plus le voir. Tu te dis : "Mais oh, où tu es passés ?". Donc ça veut dire qu'il peut mieux faire », ajoute Daniel Riolo.