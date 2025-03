«Fiasco total», Daniel Riolo annonce une crise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, la crise a de nouveau frappé le football français avec le coup de pression de DAZN qui a finalement payé son échéance de 70M€. Cependant, tout n’est pas réglé pour le diffuseur, loin de là, puisque Daniel Riolo a dévoilé des chiffres très inquiétants concernant les audiences de DAZN, évoquant même un fiasco total.

Depuis que DAZN a racheté les droits de diffusion de la Ligue 1 l'été dernier, les critiques sont très nombreuses. Il faut dire qu'entre le prix des abonnements et le faible contenu mis à disposition, les fans de L1 n'ont pas répondu présent puisque DAZN compte pour le moment 500 000 abonnés, soit trois fois moins qu'attendu. Par conséquent, Daniel Riolo évoque un fiasco total.

DAZN, fiasco confirmé

« La première année, c'est fiasco total. Pour repartir sur une deuxième année, à priori ça va repartir. Certains présidents évoquent la possibilité de trouver un accord dès la fin de cette saison parce que personne n'est content. Donc certains émettent l'hypothèse de trouver une sortie rapide. Mais ce sont des discussions et évidemment qu'il n'y a rien d'autres pour l'instant puisque Canal+ ne met pas le nez à la fenêtre en disant que ça les intéresse. Une fois qu'ils se sont rabibochés en payant les dettes, s'il n'y a pas plus d'abonnés l'année prochaine, on va continuer le fiasco. Et pour qu'il y en ait plus, il va falloir lutter à mort contre le piratage, et là on ne peut que soutenir DAZN. S'il y a une grosse lutte contre le piratage, et des offres intéressantes, on sera dans quelque chose d'un peu meilleur », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

«Les chiffres sont vraiment catastrophiques»

Daniel Riolo poursuit en révélant les chiffres catastrophiques de DAZN : « Les chiffres sont vraiment catastrophiques. Sur DAZN, la moyenne de téléspectateurs par match, on est à, à peine, 120 000. C'est absolument dingue. Cela ne s'est jamais vu chez les diffuseurs. Amazon au plus bas, faisait autour de 340 000 téléspectateurs de moyenne. Et il faut aussi parler de la visibilité de la Ligue 1 à l'étranger. En trois ans, on est passé à l'étranger de 640 000 téléspectateurs en moyenne, à 300 000 aujourd'hui. Donc la Ligue 1 est en train de se casser la gueule partout en termes de visibilité. En comparaison, pour la Liga, c'est 2 millions de téléspectateurs. »