Quiz : Êtes-vous incollable sur Antoine Dupont, la star du rugby français ?

La rédaction

Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances en ce qui concerne l’international français de rugby Antoine Dupont. Avec le demi de mêlée du Stade Toulousain, le XV de France espère bien évidemment conserver son titre dans le Tournoi des Six Nations. Mais surtout remporter son premier titre mondial à l'automne.

Alors que va bientôt s’ouvrir le Tournoi des VI Nations, tremplin pour la Coupe du monde 2023, qui se tiendra à l’automne en France, Antoine Dupont apparaît comme le leader incontestable du rugby français. C’est derrière son leadership que le XV de France a remporté le Grand Chelem l’an dernier dans les VI Nations, et c’est encore sous sa direction qu’il affrontera les grands enjeux de l’année qui s’ouvre. Il faut dire qu’Antoine Dupont apparaît aujourd’hui comme le joueur majeur du rugby français, élu meilleur joueur du monde lors de l’année 2021.

Le XV de France dans sa foulée