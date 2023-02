Galthié pense à lui, il a déjà porté chance au XV de France

Axel Cornic

Après la Coupe du monde 2023, le staff du XV de France va changer de visage. Plusieurs hommes importants de l’entourage proche de Fabien Galthié vont quitter l’aventure et si certains ont d’ores et déjà été remplacés, personne ne sait avec certitude qui va remplacer Laurent Labit, actuel entraineur des lignes arrière tricolores.

La Coupe du monde approche à grands pas et avec elle, une modification en profondeur du staff du XV de France, loué pour son travail depuis 2019. Après la compétition, plusieurs proches de Fabien Galthié vont en effet partir, alors que le sélectionneur s’est engagé jusqu’en 2026.

On cherche toujours le successeur de Labit

Les premiers à avoir entériné leurs départs sont Laurent Labit et Karim Ghezal, qui vont prendre les rênes du Stade Français la saison prochaine. Pour remplacer le second, Laurent Sempéré va justement débarquer du club parisien, mais pour le second les débats restent ouverts. Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois, mais il y en a un en particulier qui revient sans cesse.

Quesada, le favori ?

Il s’agit de Gonzalo Quesada, actuel entraineur du Stade Français qui après un début de saison délicat se retrouve à la deuxième place du Top 14. D’après les informations du Midi Olympique , il fait partie de la short-list de Galthié pour remplacer Laurent Labit après la Coupe du monde. En fin de contrat, il a récemment refusé l’USAP et pourrait bien être tenté par un retour en équipe de France.

