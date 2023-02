6 Nations : Il a détrôné Antoine Dupont et pourrait faire très mal aux Bleus

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’actuel meilleur joueur du monde n’est pas Français. Ce n’est plus Antoine Dupont. Il est Irlandais, se nomme Josh Van Der Flier, et il va faire très mal aux Bleus samedi à Dublin.

Selon World Rugby, le meilleur joueur du monde en 2022 est Irlandais. Rien d’étonnant au regard de la saison réalisée par le XV du Trèfle, seulement battu par les Bleus durant le Tournoi, vainqueur deux fois en Nouvelle-Zélande durant l’été, et dominateur face aux champions du monde sud-africains à l’automne. Plus rien n’arrête cette équipe d’Irlande. Et grâce notamment aux performances du troisième-ligne du Leinster Josh Van Der Flier, élu le 20 novembre dernier, meilleur joueur du monde.

Toujours en progrès

Toujours casqué, Josh Van Der Flier a 29 ans et compte 46 sélections avec l’Irlande. Son titre il le doit aussi à sa progression constante. D’abord très complet dans un rôle de pur flanker, avec une forte propension à gratter les ballons et chasser les 10 adverses, Van Der Flier a su adapter son jeu et évoluer ballon en main pour défier les défenses de façon plus efficace. Plaqueur mais aussi coureur, il devient donc un danger permanent, en attaque ou en défense. Un infatigable qui fait aujourd’hui l’unanimité auprès de tous les observateurs.

Face à face avec Dupont

Ce samedi, les deux derniers (et actuels) meilleurs joueurs du monde vont donc se faire face. Et probablement entrer en collision à la sortie d’un regroupement. Car le demi-de-mêlée français Antoine Dupont sera certainement l’une des cibles du troisième-ligne irlandais. Van Der Flier ayant également la réputation de souvent réussir à ralentir les sorties de balles adverses. Mais attention aussi à son jeu avec ballon et ses raffuts dévastateurs. Si les Bleus jouent au jeu de la dépossession à Dublin, il faudra aussi qu’ils réussissent à stopper Josh, le meilleur joueur du monde.