XV de France : Changement de stratégie pour préparer l’Irlande

Les Bleus restent à Rome jusqu’à jeudi avant de s’envoler à Dublin. Et seulement 6 joueurs sont appelés à rejoindre le groupe en Italie. Ainsi le stage continuera à 34, et non à 42. Un resserrement voulu par Fabien Galthié.

Seuls six joueurs ont été rappelés dimanche soir par le staff des Bleus pour préparer le match en Irlande, deuxième rencontre dans ce tournoi des 6 Nations 2023 : Alexandre Bécognée (3ème ligne – Montpellier), Clément Castets (pilier – Stade Français), François Cros (3ème ligne – Stade Toulousain), Pierre-Louis Barassi (centre – Stade Toulousain), Romain Buros (arrière - Bordeaux-Bègles) et Mathis Lebel (ailier – Stade Toulousain).

De 42 à 34 !

6 joueurs appelés à la place de 14, le staff des Bleus a choisi de bousculer ses habitudes. Peut-être la conséquence du contenu de la prestation à Rome (courte victoire française sur l'Italie 24-29), ou seulement de la perspective d’affronter l’Irlande. Ainsi le groupe qui va rester en stage à Rome jusqu’à jeudi se compose de 34 joueurs, et non 42 comme d’habitude.

La place d’Ollivon menacé ?

Reste à savoir quels joueurs peuvent prétendre à intégrer le groupe qui défiera le XV du Trèfle à l’Aviva Stadium samedi après-midi. Malgré la prestation en demi-teinte des Bleus, difficile de sortir un élément du XV de départ. A moins que Charles Ollivon ne fasse les frais de son match moyen et de ses nombreuses fautes, et notamment le carton jaune, et que François Cros soit enfin jugé apte pour débuter à Dublin. Mais cela obligerait Fabien Galthié à décaler une place pour Charles Ollivon sur le banc. Sud que le banc a justement été une des fiertés tricolores, et que Sekou Macalou est un remplaçant idéal pour couvrir plusieurs postes, en troisième-ligne et à l’aile. L’ambiance romaine va donc se tendre un peu au sein du groupe France. L’Irlande approche et le staff devra prendre des décisions importantes.