2002, le premier Grand Chelem du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Alors que le XV de France s’apprête à disputer un nouveau Tournoi des 6 Nations, et que le souvenir de la belle victoire de 2022 est encore dans les mémoires, Le 10 Sport remonte le temps pour revenir jusqu’à 2002. L’année du premier Grand Chelem tricolore dans cette compétition. Flashback.

Ce 6 avril 2002, le Stade de France est baigné d’un soleil magnifique. C’est le printemps. La communion entre le public et les joueurs est immense. La France vient d’infliger plus de 40 points à l’Irlande pour s’offrir le septième Grand Chelem de son histoire, le premier de l’ère 6 Nations. Ce Tournoi remporté, c’est aussi le symbole de la montée en puissance de ce XV de France dirigeait par Bernard Laporte. A un an et demi de la Coupe du monde en Australie, l’ossature des Bleus se dessine avec des cadres comme Raphaël Ibanez, Fabien Pelous, Olivier Magne ou Fabien Galthié. Et l’arrivée également de jeune joueur comme Imanol Harinordoquy, qui s’associe parfaitement en troisième-ligne avec son compère biarrot Serge Betsen.

Quiz - Rugby : Êtes-vous réellement un expert du Tournoi des 6 Nations ? https://t.co/hgfndVIS8H pic.twitter.com/SVw6i7BTrh — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

La colère de Laporte, le sauvetage de Rougerie

Ce tournoi débute par une scène de colère qui a fait le tour du monde. Premier match face à l’Italie. Première mi-temps ratée. “ Pas de faute ! Pas de faute ! ” Le discours du sélectionneur Bernard Laporte résonne dans le vestiaire à la pause. Les Bleus peinent à séduire et sont indisciplinés. La scène de colère, prise par les caméras de France Télé fera de Laporte un personnage charismatique et populaire. Les Bleus s’imposent finalement 33-12. Le XV de France enchaîne en suivant une victoire au pays de Galles (33-37), grâce notamment à une défense héroïque d’Aurélien Rougerie qui prive les Gallois d’un essai précieux en fin de match. Puis c’est l’Angleterre qui tombe au Stade de France (20-15) dans ce qui ressemblait alors à la finale de la compétition. Ensuite, les Bleus s’imposent en Ecosse (10-22) avant de conclure le Tournoi en beauté par une démonstration contre l’Irlande (44-5).

L’Irlande n’a pas vu le jour

On signerait volontiers pour revivre le même scénario que ce France-Irlande 2002 en 2023. Sauf que ce n’est pas la même Irlande. Le XV du Trèfle de l’époque semblait moins talentueux et organisé qu’il ne l’est aujourd’hui. En 2002, les Bleus de Bernard Laporte se sont baladés, de bout en bout. D’abord avec un essai de Serge Betsen dès la 3ème minute du match. Puis de Nicolas Brusque et Aurélien Rougerie, avant un doublé de Betsen. Le tout accompagné par la réussite de Gérald Merceron face aux perches. Résultat : victoire des Bleus 44 à 5. Dans l’histoire, cela reste le plus large succès des Bleus contre l’Irlande.