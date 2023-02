Rugby : Antoine Dupont pourrait égaler une légende du 6 Nations

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Antoine Dupont sera une nouvelle fois l’homme fort du XV de France durant le Tournoi des 6 Nations. Discret pendant la tournée d’automne, le Toulousain est depuis revenu à son meilleur niveau. Dans son viseur : un nouveau Grand Chelem. Mais aussi un nouveau titre de meilleur joueur du Tournoi. S’il l’obtient, ce sera le troisième. Autant que la légende irlandaise Bryan O’Driscoll.

Antoine Dupont est encore loin des statistiques du centre irlandais Bryan O’Driscoll dans le Tournoi des 6 Nations. L’ex-capitaine du XV du Trèfle, parmi les joueurs les plus capés de l’histoire du rugby (141 sélections), a disputé 14 Tournois dans sa carrière, en a remporté 2 (2009, 2014), dont un Grand Chelem en 2009. Ce qui représente un total de 65 rencontres, toutes en tant que titulaire. Il a également été élu meilleur joueur du Tournoi en 2006, 2007 et 2009 et a inscrit un total de 133 points (26 essais et 1 drop). Un incroyable CV qu’il sera difficile de dépasser.

Dupont dans les clous...

Antoine Dupont qui va tout de même déjà disputer son septième Tournoi n’a, lui, pas toujours été titulaires avec les Bleus. Barré par Morgan Parra en 2017, puis blessé en 2018, il n’a finalement joué que 22 matches du Tournoi des 6 Nations en six éditions (sur 30). Mais depuis 2021, il est un joueur incontournable du XV de France et compte déjà 7 essais inscrits dans la compétition. Elu meilleur joueur du Tournoi en 2020 et 2022, il est l’un des favoris pour un troisième sacre en 2023. A seulement 26 ans, le capitaine de l’équipe vainqueur du Grand Chelem possède déjà un joli palmarès, qui ne demande qu’à s’étoffer.

Antoine Dupont à nouveau sur le toit de l’Europe ? https://t.co/y10zhQ7ego pic.twitter.com/O26LMcUOuy — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Seul Français titré !

Pour les Bleus, l’objectif est de défendre le sacre du Tournoi des 6 Nations acquis l’an passé, et pourquoi pas avec un nouveau Grand Chelem. Ce qui serait une première pour une équipe dans le Tournoi. Le titre de meilleur joueur de la compétition reste secondaire. Dans l’histoire, Antoine Dupont est d’ailleurs le seul joueur français à avoir reçu cette distinction, contre sept Irlandais et cinq Gallois... Mais qu’un seul Anglais. La raison : ce titre n’existe... que depuis 2004 !