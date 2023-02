6 nations : Des débuts en fanfare pour le XV de France ?

Arnaud De Kanel

Le Tournoi des 6 Nations débute ce dimanche 5 février pour les hommes de Fabien Galthié. Le XV de France avait réalisé le Grand Chelem la saison passée et sera bien entendu le favori à sa propre succession même si l'Irlande a encore fait forte impression. Pour cela, il ne faudra pas rater son entame face à l'Italie (16h). Au 21ème siècle, les Bleus sont souvent bien entrés dans leur compétition.

A un peu plus de 7 mois de la Coupe du monde, le XV de France va devoir se tester face aux meilleures nations du continent européen. Antoine Dupont et sa bande remettant leur titre en jeu et débuteront leur Tournoi des 6 Nations ce dimanche face à l'Italie. Retour sur les premiers matchs du XV au 21ème siècle.

Les Bleus débutent bien le 6 Nations

Le 21ème siècle réussit plutôt bien au XV de France malgré une longue traversée du désert. Les Tricolores ont pour habitude de bien débuter puisqu'ils ont remportés 15 de leurs premiers matchs depuis le nouvel millénaire. En 2000, le XV de France ne faisait qu'une bouchée du Pays de Galles (36-3) au Millenium Stadium de Cardiff. Les Bleus aiment bien démarrer face à l'Ecosse puisqu'ils ont battus le XV du Chardon à 6 reprises, en 2001, 2005, 2008, 2010, 2011 et 2015. Comme pour le Pays de Galles, le XV de France n'a battu qu'à une seule reprise l'Irlande en ouverture, en 2004 au Stade de France. L'Angleterre est tombée deux fois face aux Bleus , en 2014 et 2020. Enfin, l'Italie, future adversaire du XV de France, ouvre souvent le bal lors du Tournoi des 6 Nations. En 2002, 2007, 2012, 2016, 2021 et 2022, les Français avaient disposé de leurs voisins.

Un faux pas à éviter face à l'Italie