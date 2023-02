6 Nations : La mauvaise année pour un grand Chelem

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Après une édition 2022 historique, marquée par la victoire dans le Tournoi et le Grand Chelem, les Bleus visent un incroyable doublé. Mais le XV de France a pris l’habitude de ne pas briller lors des années impaires, lors qu’il faut se déplacer en Angleterre et en Irlande…

Depuis l’intégration de l’Italie en 2000 et la naissance du Tournoi des 6 Nations, remplaçant l’historique Tournoi des V Nations, la prestigieuse compétition européenne a été légèrement déséquilibré. Chaque année désormais, sur les cinq matches au programme, certaines équipes font trois déplacements quand d’autres n’en font que deux. Et inversement l’année suivante. A ce jeu-là, la France profite de trois réceptions au Stade de France durant les années paires, dont celles de l’Irlande et de l’Angleterre, quant au contraire elle doit se coltiner un déplacement à Rome, à Dublin et à Londres lors des années impaires. C’est ainsi. Pour les Irlandais, la notion est un peu différente. Les années impaires sont actuellement plus abordables pour le XV du Trèfle car même s’il se déplace également trois fois (en Italie, Ecosse et Pays de Galles), ses deux réceptions sont contre les Français et les Anglais. Et pour le XV de la Rose, c’est aussi un peu différent car les Anglais reçoivent trois fois dans les années impaires, mais ils doivent tout de même se déplacer en Irlande et au Pays de Galles.

Aucun Grand Chelem des Bleus dans une année impaire

Pour le XV de France, les aléas du calendrier jouent énormément sur le palmarès. Depuis 2000, le XV de France n’a remporté que 6 fois le Tournoi (2002, 2004, 2006, 2007, 2010, 2022), dont 4 Grand Chelem (2002, 2004, 2010, 2022). Et une seule fois ce fut lors d’une année impaire : en 2007. Cette année-là, les Bleus de Bernard Laporte conservent leur titre acquis en 2006 en allant notamment battre les Irlandais à Croke Park (l’antre du football gaëlique) grâce à un essai splendide de Vincent Clerc. Mais leur défaite à Twickenham les prive d’un Grand Chelem. Depuis 2000, aucun Grand Chelem des Bleus n’a été réalisé lors d’une année impaire. C’est dire la difficulté qui attend les coéquipiers d’Antoine Dupont, qui ont, non seulement la mission délicate de conserver leur titre, mais qui doivent s’employer également à rester invaincus, et donc réussir à triompher à l’Aviva Stadium et à Twickenham.

Le calendrier des Bleus

Dimanche 5 février - 16h00 – Italie-France



Samedi 11 février - 15h15 – Irlande-France



Dimanche 26 février - 16h00 – France-Ecosse



Samedi 11 mars – 17h45 – Angleterre-France



Samedi 18 mars – 15h45 – France-Galles