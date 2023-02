6 Nations : Le XV de France promet un «match mémorable»

Axel Cornic

Après un premier match raté mais tout de même gagné avec le bonus face à l’Italie (24-29), le XV de France se prépare pour un véritable combat de titans face à l’Irlande. C’est simple, les deux meilleurs nations du monde s’affrontent ce samedi et le gagnant aura sans aucun doute fait un grand pas vers le titre final en ce Tournoi des 6 Nations.

Voilà quelques années déjà que la France et l’Irlande se disputent le trône européen. Il faut dire qu’avec le naufrage de l’Angleterre, les deux meilleurs équipes au monde selon le ranking World Rugby dominent le Tournoi des 6 Nations. Cette édition 2023 ne fait pas exception, puisque le XV de Trèfle semble être le seul obstacle pour les hommes de Fabien Galthié, sur la route d’un deuxième sacre consécutif.

« Nous, joueurs, on vit pour ces moments-là »

A quelques heures de ce choc, Grégory Alldritt s’est confié et a assuré qu’un énorme défi attend le XV de France. « A la place des Irlandais, ça fait trois ans que je perds contre la France, il y a deux ans on gagne chez eux, ils ont toute la motivation pour être prêts ce week-end » a expliqué le troisième-ligne tricolore, d‘après RMC Sport . « On affronte les numéros un mondiaux, ils annoncent un stade avec une atmosphère qui va être folle, toute cette ambiance du VI Nations, il y a tous les ingrédients réunis pour que ce soit un match mémorable. Et nous, joueurs, on vit pour ces moments-l à ».

« Ça promet une belle bataille »