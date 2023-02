Dupont et Ntamack en route vers un incroyable record avec le XV de France

La rédaction

Depuis 2019, ils ne sont pas quitté et vivent une véritable histoire d'amour. Lors d'un match face à l'Ecosse, le 23 février, la paire Antoine Dupont - Romain Ntamack est née. Pour le meilleur comme pour le...meilleur. Les partenaires à Toulouse s'entendent parfaitement bien et ça se ressent sur le terrain. Face à l'Italie, à Rome, pour l'ouverture du Tournoi des 6 Nations, les deux hommes battront un record.

Les plus experts en rugby se souviendront même d'un hiver 2016 ou un certain Antoine Dupont, âgé d'alors 20 ans joue son premier avec les Barbarians face à l'Australie à Bordeaux. Une performance qui avait tapé dans l'oeil de beaucoup de spectateurs. A juste titre puisqu'il est désormais un joueur confirmé et l'un des meilleurs joueurs du monde actuel. Mais on peut aussi avancer qu'il doit sa réussite en partie grâce à son partenaire en charnière des Bleus et du Stade Toulousain, Romain Ntamack. Ensemble, ils vont leur 22ème match avec le XV de France.

22, voilà la charnière !

Tous les entraîneurs et consultants qui ont de près ou de loin côtoyés les deux hommes sont dithyrambiques : Dupont-Ntamack, c'est l'une des meilleures charnière du monde. Pêle-mêle on peut évoquer Guy Novès, l'ancien sélectionneur des Bleus qui parlait d'une « évidence ». Jacques Brunel, l'ancien sélectionneur du XV de France qui a aligné pour la première fois cette charnière se remémore, pour L'Équipe : « Ils incarnaient la nouvelle génération et nous sentions qu'elle pouvait durer dans le temps, même si à six mois de la Coupe du monde, elle n'aurait pas le temps d'emmagasiner beaucoup d'expérience. Mais ils étaient ceux qui avaient le plus de qualités. Antoine était déjà hors norme et Romain, sans surprise, était programmé pour le haut niveau. Ils avaient la puissance, la vitesse, la technique et le physique pour s'imposer rapidement au plus haut niveau. »

Italie - France : Il y a 10 ans, l’Italie faisait chuter le XV de France… https://t.co/8ollv29WMA pic.twitter.com/McDqjiTvlh — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Cette paire est une aubaine»