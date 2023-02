Italie - France : Les fois où l’Italie a battu le XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Dans l’histoire du rugby, il n’y a pas photo entre la France et l’Italie. Les Bleus gagnent à chaque fois. En théorie. Car à trois reprises déjà, la Nazionale a déjà réussi à faire tomber le XV de France. Et ce n’était pas joli joli...

1997 : France-Italie (32-40) Du champagne dans les veines !

Ce 22 mars 1997, l’équipe de France vient tout juste de remporter le Grand Chelem du Tournoi des 5 Nations en battant l’Ecosse. L’Italie ne fait pas encore partie du Tournoi. Et pour les Bleus, la tête est au sacre, et le corps est à la fête. Le match amical contre l’Italie à Grenoble ne semble pas bien programmé. Mais en grand favori, les Bleus font fi de la gueule de bois pour tenter une vingtième victoire consécutive conte la Nazionale. Et comme certains cadres ont encore “ du champagne dans les veines ” comme s’amuse à la dire Guy Accoceberry, l’équipe est remaniée. Fabien Pelous remplace Benazzi au capitanat, et en avant pour un match débridé. Les essais affluent de toute part. Quatre de chaque côté. Sauf que face aux poteaux, les Italiens y voient moins trouble. Résultat, la France s’incline pour la première fois contre l’Italie. Une sorte de gueule de bois.

2011 : Italie-France (22-21) La der de Chabal !

Première défaite de la France contre l’Italie dans une compétition officielle. Lors de ce Tournoi des 6 Nations pré-Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, les Bleus de Marc Lièvremont tardent à convaincre. Le sélectionneur est vivement critiqué. Les Bleus ratent leur début de match et par une faute grossière Yoann Huget offre finalement la pénalité de la gagne à Mirco Bergamasco en toute fin de match. Fantomatique ce jour-là, Sébastien Chabal ne remettra plus les pied en sélection. Pour beaucoup de joueurs, c’est le fiasco du stade Flaminio.

2013 : Italie-France (23-18) L’émotion de Jacques Brunel

Deux ans plus tard, rebelote ! Les Bleus ne savent plus gagner en Italie. Cette fois, le match se joue au stade Olympico de Rome, Philippe Saint-André est le sélectionneur des Bleus, et fait face à Jacques Brunel, alors dans le camp italien. Sinon, rien n’a changé. Les Bleus ratent leur entame, bafouent leur rugby, ne maîtrisent pas les débats et se font logiquement débordé par un Sergio Parisse increvable et par le festival au pied de Luciano Orquera. Les Bleus semblent désarmés. Et l’essai en force de Louis Picamoles n’y change rien. Le XV de France sombre à Rome et Jacques Brunel exulte. C’est la troisième défaite des Bleus face aux Italiens.