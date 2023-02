6 Nations : Passé proche de la catastrophe, le XV de France rassure

La rédaction

Le XV de France a vécu une entrée en lice difficile. Malgré sa victoire face à l'Italie, à Rome, 29-24, les Bleus se sont fait peur et ont même été menés à 20 minutes de la fin du match. Pour autant, les tenants du titre ont réussi à contenir les ardeurs italiennes. De bonne augure avant le choc face à l'Irlande ? Thibaud Flament, deuxième-ligne du XV de France, y croit.

Il n'en croyait pas ses yeux mais pourtant, il a bien marqué son premier essai de sa carrière en Bleu face à l'Italie, lors du Tournoi des 6 Nations le week-end dernier. Après avoir visité Rome lors de la journée de repos après le match, retour en France ou il a accordé une interview au journal L'Équipe dans laquelle il évoque ce choc entre la France et l'Irlande, les deux premières nations mondiales.

« On était sans doute fatigués »

Lors du premier match du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie, remporté difficilement par le XV de France, le deuxième-ligne Thibaud Flament est revenu sur ce match, dans L'Équipe : « On était sans doute un peu fatigués après les deux grosses semaines de préparation à Capbreton (Landes). C’était aussi un match à l’extérieur. Et peut-être étions-nous trop excités à l’idée de démarrer cette compétition, pas assez pragmatiques. En seconde période, on a décidé d’attaquer différemment les rucks, mais on a commis d’autres fautes, comme des hors-jeu, des plaquages hauts, etc. On s’est laissés emporter par notre fougue. »

6 Nations : Quel XV de France contre l’Irlande ? https://t.co/QNgrKyXzxU pic.twitter.com/fE0s9m1zjH — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Mettre un peu de folie pour les surprendre »