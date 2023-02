6 Nations : Le XV de France a rendez-vous en enfer

Axel Cornic

Le XV de France a peiné pour s’imposer leur de la première journée du Tournoi des 6 Nations 2023, face à l’Italie (24-29). Mais le pire reste à venir, puisque ce samedi les hommes de Fabien Galthié affronteront la seule nation qui semble pouvoir empêcher un nouveau sacre consécutif. L’Irlande attend de pied ferme la France et sa démonstration face au Pays de Galles force le respect (10-34).

Les supporters français ont eu peur jusqu’au bout contre l’Italie, mais ce n’est que le début. Comme chaque année impaire, le XV de France va devoir se déplacer deux fois de plus et un piège l’attend dès la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, avec l’Irlande.

Tout se jouera ce samedi

Car à seulement quelques mois de sa Coupe du monde, le XV de France a un seul véritable adversaire, avec le XV du Trèfle. Actuelle meilleure nation mondiale, l’Irlande a surclassé la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud et se pose comme seul véritable rival d’une France qui a été la seule nation la battre en plus d’un an et demi. Il ne faut toutefois pas oublier que l’Irlande a livré une véritable démonstration pour son premier match du 6 Nations... à la différence des Bleus .

« Tout le monde au pays réalise ce qui arrive ce week-end »