6 Nations : Le terrible constat du XV de France avant l’Irlande

La rédaction

Gros défi en perspective pour le XV de France. Victorieux de l'Italie, dans la difficulté, dimanche dernier, les Bleus affronteront l'Irlande ce samedi à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Un déplacement périlleux et piégeux pour les hommes de Fabien Galthié, qui débarquent dans la peau du challenger.

Le XV de France a réussi ses débuts dans le Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont battu l'Italie (24-29), mais sans la manière. Les hommes de Fabien Galthié vont devoir faire mieux face à une solide équipe d'Irlande à l'Aviva Stadium. Un défi de taille pour le XV de France, qui ne souhaite pas être désigné comme le favori de cette rencontre. Présent en conférence de presse, Gaël Fickou, estime, néanmoins, que son équipe a les capacités de venir à bout de l'Irlande, large vainqueur du Pays de Galles samedi dernier (10-34).

Irlande - France : Ces 4 Irlandais dont il faut absolument se méfier https://t.co/bIjz0fmIRe pic.twitter.com/DJoOK1kfQR — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

« On y va en tant que challengers »

« On y va en tant que challengers. On sait que ça sera un gros combat. Après, on sait aussi qu'on a les armes pour la battre puisqu'on a déjà réussi à le faire. Quand on était gamins, on rêvait de jouer ce genre de match. J'ai hâte d'y être. L'Aviva Stadium va sûrement sublimer les Irlandais. Ça va être assez dingue. On sait que s'ils commencent à prendre le score et à nous faire reculer, ça va pousser, ça va crier. À nous de tout faire pour que ça n'arrive pas » a déclaré Fickou dans des propos rapportés par L'Equipe . Mais pour espérer battre le groupe amené par Johnny Sexton, la France va devoir faire preuve de discipline.

Face à l'Irlande, les Bleus doivent faire preuve de discipline