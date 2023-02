Irlande - France : Ces 4 Irlandais dont il faut absolument se méfier

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’Irlande est la meilleure nation du monde. Parce qu’elle possède une organisation tactique huilée, quasi-mecanique. Mais aussi parce qu’elle possède dans son effectif parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ils seront sur la pelouse samedi face aux Bleus.

Jonathan Sexton

Incontournable, inusable, indispensable, et pénible ! L’ouvreur du XV du Trèfle Jonathan Sexton est la véritable star de la sélection. Déjà nommé meilleur joueur du monde en 2018 par World Rugby, il est en équipe nationale depuis 2009 et a remporté trois fois le Tournoi, en 2014, 2015 et 2018. C’est le véritable maître à jouer de l’équipe. Très efficace dans son jeu au pied face aux perches, il peut droper mais aussi offrir des caviars à ses ailiers. Sa vision du jeu est excellente et il ne s’échappe pas en défense. Ce qui d’ailleurs lui a valu nombreuses blessures et commotions. Samedi, à l’Aviva Stadium, contre la France, Sexton sera peut-être un peu diminué par sa récente blessure au visage, et surtout par sa bequille reçue au Pays de Galles. Mais il sera là. Et rien que sa présence offre un danger supplémentaire pour le XV de France.

Josh Van Der Flier

Il est l’actuel meilleur joueur du monde selon World Rugby. Un infatigable flanker de 29 ans près à monter aux placages sur les 9 et 10 adverses. Un gratteur de ballon très efficace, spécialiste du ralentissement des sorties de balles adverses, mais aussi un porteur de ballon redoutable. Il a progressé dans son jeu offensif. Toujours casqué, Josh Van Der Flier fait la paire avec son coéquipier Peter O’Mahony.

Peter O’Mahony

Capitaine de la sélection irlandaise, en alternance avec Jonathan Sexton, Peter O’Mahonny est le joueur d’expérience du pack vert. Troisième-ligne du Munster, il est le symbole de cette équipe d’Irlande mécanique qui semble ne faire aucune faute et récite son rugby. Très présent dans le jeu au sol, il sera le poison des Bleus dans les zones de rucks. Pile là où le XV de France a pêché en Italie. Il provoquera son vis-à-vis et ralentira les sorties de balle. Et attention aussi ballon en main. Même si ce n’est pas un marqueur d’essai, il recule rarement à l’impact et sait aussi trouver des intervalles.

Jacob Stockdale

L’Irlande, ce n’est pas qu’un joli pack bien huilé difficile à manœuvrer dans le jeu au sol. Ce sont aussi des joueurs rapides et efficaces. A l’image de Gary Ringrose, l’un des meilleurs trois-quart-centre de ce Tournoi des 6 Nations. Le joueur du Leinster a déjà marqué 11 essais avec la sélection. Et ce pouvoir de percussion, associé à ses jambes de feu en font un atout offensif important. Gaël Fickou et Yoram Moefana sont prévenus.