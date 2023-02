6 Nations : Le jour où le XV de France a « Croké » l’Irlande !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Samedi, le XV de France affronte l’Irlande sur ses Terres pour la deuxième rencontre du 6 Nations 2023. Un classique incontournable du Tournoi qui a écrit quelques-unes des plus jolies pages du rugby français. Notamment ce 11 février 2007, le jour où le XV de France avait rendez-vous à Croke Park.

Pour les Bleus, le Tournoi 2007 débute par une victoire facile à Rome. La deuxième étape en revanche s’annonce plus périlleuse pour les hommes de Bernard Laporte. Pour le déplacement à Irlande, le vieux stade Lansdowne Road est en travaux (pour devenir l’Aviva Stadium), le rendez-vous est donc fixé à Croke Park, l’antre du sport gaëlique. Une enceinte de 80 000 supporters irlandais chauffés à blanc pour l’événement.

Match historique à Croke Park

L’enfer est promis au XV de France. Pourtant, les tricolores réalisent un excellent début de match et un essai de Raphaël Ibanez permet aux Bleus de mener 13 à 3 après 13 minutes de jeu. La suite devient plus compliquée avec des Irlandais qui se rebiffent et un Ronan O’Gara impérial au pied. L’ouvreur du XV du Trèfle permet à sa sélection de passer devant et l’Irlande mène 17 à 13 à 5 minutes de la fin de la rencontre.

L’essai génial de Vincent Clerc

78e minute du match. Les Français font le forcing dans le camp irlandais. Dernier baroud d’honneur pour renverser la rencontre. L’attaque tricolore se fixe au niveau des 22 m sur le coin droit. Le jeu repart au large vers la gauche. C’est alors que Vincent Clerc reçoit le ballon plein axe et décide de rentrer sa course. Il s’infiltre entre deux défenseurs irlandais, accélère, prend de vitesse deux autres adversaires et plonge en terre promise. Un exploit individuel qui scelle la victoire des Bleus et refroidit le stade. Pour le premier match de rugby sur la pelouse mythique de Croke Park, la France assomme l’Irlande et lance sa conquête du Tournoi des 6 Nations.