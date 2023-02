6 Nations : Avant-goût d’un match décisif pour la Coupe du Monde

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le XV de France démarre son Tournoi des 6 Nations en Italie. Un adversaire un peu spécial cette année puisque les hommes de Fabien Galthié vont également retrouver la Nazionale dans quelques mois en Coupe du Monde. L’Italie sera, avec la Nouvelle-Zélande, l’autre principal adversaire des Bleus…

Pour le XV de France, l’adversaire de dimanche est aussi le futur concurrent pour une place en quart de finale de la Coupe du monde 2023. Car l’Italie sera dans la poule A en compagnie de la France, la Nouvelle-Zélande, l’Uruguay et la Namibie. Ainsi le match du 6 octobre prochain sera peut-être décisif puisqu’il opposera les italiens au XV de France à Lyon à l’occasion du dernier match de poule. Et pour leur dixième participation à une Coupe du monde, la Nazionale espère enfin se hisser en phase finale.

Du Tournoi au Mondial

Les Italiens seront donc les adversaires des Bleus en Coupe du monde. Mais difficile de penser que cette information influence la préparation de Fabien Galthié avant le déplacement à Rome dimanche. Le chemin est encore long avant la rencontre du 6 octobre prochain. Les cinq matches du Tournoi, les tests-matchs estivaux pour préparer le Mondial, plus les trois autres matches de poule avant le dernier contre l’Italie... Au total, les Bleus vont disputer au moins onze rencontres entre l’ouverture du Tournoi dimanche à Rome et la confrontation de l’Italie à Lyon en Coupe du monde. Ce qui laissera beaucoup de temps au sélectionneur français Fabien Galthié et au sélectionneur de la Nazionale Kieran Crowley pour changer de joueurs, de stratégie ou de dynamique.

Des Italiens en progrès