6 Nations : Jonathan Sexton apte à terrasser les Bleus

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’Irlande se présentera avec quelques absents samedi face au XV de France. Le demi-de-mêlée Jamison Gibson-Park et le pilier Tadhg Furlong sont forfaits. Touché à la jambe face aux Gallois, l’ouvreur Jonathan Sexton était incertain. Mais son sélectionneur se veut rassurant.

Le XV du Trèfle ne sera pas au grand complet pour accueillir les Bleus à l’Aviva Stadium ce samedi dans ce qui s’apparente comme le grand choc rugbystique de l’hiver. Si la France a dans ses rangs quelques absents notoires (Danty, Villière, Woki...), les Irlandais devront également faire sans quelques titulaires habituels. La grosse affiche de ce Tournoi des 6 Nations devra se faire sans le demi-de-mêlée Jamison Gibson-Park, blessé à la cuisse, et le pilier Tadhg Furlong, considéré comme le meilleur au monde à son poste. Autre inquiétude côté irlandais, la blessure de Jonathan Sexton. Sorti à la 69ème minute face aux Gallois, le maître à jouer irlandais souffre d’une béquille.

6 Nations : Le jour où le XV de France a « Croké » l’Irlande ! https://t.co/1Y1v7OrepZ pic.twitter.com/Bnm6lhQtrF — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Sexton sera présent, même sur une jambe