«Des fantômes», la presse étrangère dézingue le XV de France

Arnaud De Kanel

Ce fut dur pour le XV de France ce dimanche. Les hommes de Fabien Galthié se sont fait peur face à l'Italie mais l'ont finalement emporté 29 à 24. Le rideau bleu a failli craquer dans les tous derniers instants de la partie ce qui ne présage rien de bon avant le choc face à l'Irlande. La presse étrangère n'a pas épargné les Bleus.

Le Tournoi des 6 Nations a débuté de façon inquiétante pour le XV de France. Malmenés et trop indisciplinés, les coéquipiers d'Antoine Dupont sont passés tout proche de la correctionnelle en fin de rencontre. La presse étrangère n'a pas manqué de le rappeler et attend une réaction des tenants du titre face à l'Irlande.

XV de France : Antoine Dupont tire la sonnette d'alarme https://t.co/OLdHWTLL8n pic.twitter.com/mk7ef62LAK — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«Les fantômes français»

La presse irlandaise savoure la mauvaise prestation du XV de France, futur adversaire de l'Irlande samedi. Pour le Irish Times , Johnny Watterson a taclé les hommes de Fabien Galthié bien qu'il s'attend à une réaction de ces derniers. « La France n'a pas été tranchante, elle n'a pas dominé le jeu et n'a eu l'air d'avoir envie d'être au Stadio Olimpico. Andy Farrell doit préparer l'Irlande qui va affronter une équipe de France réajustée, qui espère gagner la Coupe du monde. À cet égard, les fantômes français qui sont arrivés en Italie ne nous permettent pas de prédire ce qui se passera à l'avenir », écrit le journaliste.

«La France a eu la peur de sa vie»