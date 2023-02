Rugby : Qui est Andy Farrell, l’homme qui a fait de l’Irlande la meilleure équipe du monde ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En peu de temps, le XV du Trèfle est passé de la cinquième à la première place au classement World Rugby. Le résultat d’une progression dans la créativité calquée sur un ADN du combat préservé. La patte du nouveau sélectionneur, un Anglais, Andy Farrell.

Ironie de l’histoire, c’est bien un Anglais qui est à la tête de l’équipe d’Irlande et qui trône actuellement au sommet du rugby mondial. Bien au-dessus d’un XV de la Rose en pleine reconstruction, et battu à Twickenham par l’Ecosse samedi dernier. Et ironie de l’histoire, c’est bien le père de l’actuel meilleur joueur anglais. Car oui, Andy Farrell est le papa d’Owen Farrell, le bien connu ouvreur anglais dont le sourire et la mèche blonde ont tendance à rendre fou les flankers français. Ancien treiziste, passé au XV en 2005, Andy Farrell a ensuite connu la sélection nationale avant de passer entraîneur. D’abord au Saracens, puis dans le staff anglais, avant d’être l’adjoint de Joe Schmidt en 2016, et de lui succéder en 2019.

L’héritage de Joe Schmidt

Andy Farrell profite avant tout du bon travail de son prédécesseur, Joe Schmidt, qui avait déjà installé le rugby irlandais parmi le meilleur du continent européen. Se basant sur des provinces qui travaillent bien (Leinster, Munster, Ulster) et regroupent la totalité les internationaux irlandais, Joe Schmidt avait forgé un jeu très huilé, avec une mécanique implacable, basée sur une grosse pression défensive à tous les endroits du terrain, une organisation efficace dans les rucks et des jeux au pied millimétré dans le couloir des 5 mètres. L’ADN du rugby irlandais. Avec en plus la présence de joueurs talentueux, Tadgh Furlong, Peter O’Mahony, Josh Van Der Flier, Garry Ringrose... Et bien sûr l’incontournable Jonathan Sexton, toujours aussi précis au pied et indiscutable malgré la répétition des commotions.

6 Nations : Il a détrôné Antoine Dupont et pourrait faire très mal aux Bleus https://t.co/cI65KaxAWM pic.twitter.com/zBz5F9pZkg — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

La patte du XIII

L’apport d’Andy Farrell, c’est surtout dans le rapport humain avec ses joueurs et dans le jeu offensif qu’il devient pertinent. Farrell aime être proche de ses hommes et a développé un groupe auto-responsable au sein de l’effectif. Il aime aussi que ses joueurs progressent dans leurs qualités techniques individuelles. De la mécanique de précision adapté au rugby. Son passé de treiziste le sert dans ce sens-là. Aussi, le XV du Trèfle a gagné en efficacité offensive depuis son arrivée. L’Irlande est la meilleure équipe du monde dès qu’elle entre dans les 22 mètres adverses. Elle repart la plupart du temps avec des points et en un temps record. C’est la marque de fabrique de Farrell. Une incroyable démonstration de puissance à laquelle s’ajoute un supplément de créativité.