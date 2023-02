Rugby : Comment l’Irlande est devenue l’une des meilleures équipes du monde

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Première au classement de l’IRB, l’Irlande devance la France d’une courte tête avant le choc de samedi à Dublin. Véritable machine à gagner, l’équipe d’Andy Farrell a battu tous les gros depuis deux ans. Et semble presque injouable.

A bien y réfléchir, à moins d’un exploit des Français samedi à Dublin, l’Irlande file droit vers un Grand Chelem dans ce Tournoi des 6 Nations. Déjà largement vainqueur au Pays de Galles samedi dernier, les coéquipiers de Jonathan Sexton ont un calendrier plutôt favorable dans les années impairs avec la réception de la France et de l’Angleterre. Mais surtout, leur bilan de l’année 2022 est exceptionnel. Et comparable à celui des Bleus, invaincus depuis 14 matches.

Difficile à battre

Sa première place au classement World Rugby, l’Irlande l’a acquise grâce à une deuxième partie de saison historique, et notamment une tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande ponctué par deux succès contre les All Blacks. S’en sont suivis des triomphes automnaux contre les Springboks et les Wallabies. Des victoires de prestiges qui ont hissé les Verts au premier rang. Plus précisément, depuis l’arrivée d’Andy Farrell à la tête de l’Irlande, le XV du Trèfle est passé de la cinquième à la première place mondiale.

La pression défensive toujours, la créativité en plus

Le technicien anglais est pour beaucoup dans les progrès de l’équipe d’Irlande. Déjà régulièrement performante dans les années Joe Schmidt, grâce à un plan de jeu précis et appliqué à la lettre par les joueurs, le XV du trèfle a désormais gagné en créativité. Le jeu d’avant et la discipline au service d’une incroyable efficacité dès que la ligne d’en-but se rapproche. Ainsi l’Irlande étouffe son adversaire avant de lui mettre un grand coup sur la tête. Un prédateur redoutable. Le tout dirigeait à la perfection par l’incontournable Jonathan Sexton, infatigable ouvreur aux multiples commotions, mais qui semble encore quasi-indispensable à l’équipe d’Irlande. Difficile donc de trouver des failles dans cette formation. A moins qu’une autre équipe soit aussi performante avec le même système. Les Bleus ? Seulement s’ils sont rigoureux dans la discipline.